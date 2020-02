Fortnite: il nuovo teaser della Stagione 2 offre indizi su gameplay, sfide e contenuti

Dopo aver pubblicato una trasmissione intercettata sulla Stagione 2 di Fortnite, Epic Games condivide un nuovo teaser sulla prossima fase ingame di Fortnite Capitolo 2 che ci offre degli indizi sulle sorprese che caratterizzerano il battle royale una volta conclusa l'attuale Season.

Il nuovo teaser degli sviluppatori americani riprende il medesimo schema delle precedenti immagini con l'oro come colore dominante della Stagione 2 e mostra un "bersaglio virtuale" dall'insolita forma e dei frammenti che, una volta ricomposti, ritraggono una maschera stilizzata.

Come giustamente sottolineato dalle community di Reddit e ResetEra, il personaggio immortalato sembra avere delle forti somiglianze con la maschera che ha caratterizzato la skin Agente del Caos di Fortnite, un costume disponibile a metà dicembre nel Negozio di Fortnite Battaglia Reale insieme a una schermata di caricamento. Si tratta perciò di un'anticipazione sulle sfide e sulle attività a cui parteciperemo nel corso della prossima fase di Fortnite?

La Stagione 2 di Fortnite Capitolo 2, quindi, dovrebbe gravitare attorno a questo personaggio e, perchè no, agli eventi che scatenerà sulla mappa del battle royale gratuito di Epic per aggiungere un pizzico di imprevedibilità all'esperienza ludica degli appassionati del kolossal sparatutto. A questo punto non ci resta che attendere i prossimi teaser che Epic Games pubblicherà da qui al 20 febbraio fino all'apertura ufficiale della Season 2 del "nuovo" Fortnite post-buco nero.