Fortnite: il nuovo update forza il cross-play PS4-Xbox One e Switch-Mobile

L'ultimo aggiornamento di Fortnite Battaglia Reale che ha portato il battle royale di Epic Games alla versione 8.10 su tutte le piattaforme ha modificato il sistema di matchmaking per "obbligare" gli utenti delle versioni console, e mobile, a sottostare a un doppio meccanismo di cross-play.

Le note ufficiali della patch v8.10 di Fortnite illustra nel dettaglio interventi compiuti dagli sviluppatori statunitensi per migliorare l'esperienza di gioco fornita agli esploratori dell'isola digitale dello sparatutto online più famoso del mondo.

A partire da oggi, 12 marzo, il sistema di ricerca delle lobby multiplayer di Fortnite sarà infatti gestito da una doppia coda di matchmaking: la prima coinvolgerà solo ed esclusivamente gli appassionati del battle royale su Xbox One e PlayStation 4, mentre la seconda raggrupperà le richieste di ingresso in partita dall'utenza di Nintendo Switch e delle versioni mobile per sistemi iOS e Android.

Il motivo di questa decisione, specificano i programmatori di Epic, è dovuto alla necessità di ottimizzare il codice di gioco e il netcode di Fortnite Battaglia Reale in modo tale da permettere agli sviluppatori di eseguire in contemporanea più playlist nel corso di più ore del giorno, supportando in questo modo un maggior numero di data center della compagnia.

In conseguenza di questa riformulazione delle code di matchmaking in funzione dell'obbligo di giocare in cross-play, chi non vorrà attivare la funzione di cross-play sulla propria console potrà partecipare solo alla modalità Creativa e ai Parchi Giochi.

Per la lista completa delle novità che interessano la versione 8.10 di Fortnite Battaglia Reale, vi rimandiamo alla lettura del nostro articolo di approfondimento.