Fortnite: NVIDIA presenta la nuova mappa Titanium City

NVIDIA presenta una nuova mappa di Fortnite chiamata Titanium City, realizzata per celebrare il lancio della scheda video GeForce RTX 3080 Ti, in arrivo la prossima settimana e svelata nella notte al Computex di Taipei.

"Con la scelta di un tema che celebra l'annuncio e il lancio della nuova scheda grafica GeForce RTX 3080 Ti, Titanium City presenta la nuova GPU come sfondo della mappa, e tutta l'azione del gameplay si svolge intorno ad essa."

Per iniziare a giocare in Titanium City vi basterà avviare la Modalità Creativa di Fortnite e utilizzare il codice 1866-3511-4211 per trovare la mappa. Al Computex, NVIDIA ha annunciato l'arrivo del supporto RTX su nuovi giochi per PC tra cui Rainbow Six Siege, DOOM Eternal e Red Dead Redemption.

Fortnite supporta RTX e DLSS, il gioco è stato ottimizzato per queste due tecnologie sin dallo scorso mese di settembre grazie ad una partnership stretta con Epic Games e che ha permesso di migliorare il comparto tecnico del Battle Royale su configurazioni equipaggiate con GPU NVIDIA.

Lo sapevate? In Fortnite potrebbero arrivare gli alieni, nelle scorse ore sono comparsi i cerchi nel grano, inoltre i dataminer hanno scoperto riferimenti ai canguri, questi animali potrebbero fare il loro debutto nel gioco? Tutto tace da parte di Epic, restiamo in attesa di conferme ufficiali.