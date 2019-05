Fortnite offline dalle 10:00, arriva l'aggiornamento 9.01

Questa mattina Fortnite sarà offline per permettere a Epic Games di effettuare le consuete operazioni di manutenzione in vista della pubblicazione dell'aggiornamento 9.01, previsto proprio per la giornata odierna.

Fortnite sarà down dalle 10:00 (ora italiana), l'aggiornamento dovrebbe essere disponibile tra le 11:00 e le 12:00, il rollout dovrebbe essere completato come da tradizione entro le primissime ore del pomeriggio. Ma cosa dobbiamo aspettarci dalla patch 9.01? Al momento Epic Games non si è sbilanciata troppo, l'unica certezza è l'arrivo del Fucile d'Assalto Tattico e la risoluzione di un bug che causava la morte istantanea a Neoinclinato.

Epic potrebbe anche introdurre il nuovo Pacchetto Sfide Gemini in sostituzione del Pacchetto Sfide Inferno, rimosso dal negozio nella giornata di ieri. Probabili anche nuove MAT (Modalità a Tempo Limitato) e ovviamente una nuova infornata di contenuti per la Modalità Creativa e Salva il Mondo. Non ci resta che attendere pochissime ore per scoprirlo, ricordiamo inoltre che domani (giovedì 16 maggio) partiranno le Sfide della Settimana 2 di Fortnite Stagione 9, già svelata da un leak nel weekend.