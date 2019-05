Fortnite offline dalle 11:00 di oggi, giovedì 2 maggio, per l'aggiornamento 8.51

Tra poche ore Fortnite andrà offline per permettere a Epic Games di pubblicare l'aggiornamento 8.51: quanto durerà la manutenzione? Pochissimi secondi, poichè la compagnia ha confermato che non ci sarà alcun downtime.

In altre parole, l'aggiornamento sarà disponibile dalle 11:00 (ora italiana) e sarà possibile iniziare a giocare sin da subito, a patto di scaricare un aggiornamento per il client su tutte le piattaforme, quindi PC, Mac, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS e Android.

Per quanto riguarda i contenuti, al momento sappiamo che l'aggiornamento 8.51 di Fortnite porterà in dote la nuova Granata Oscura (Shadow Bomb), inoltre oggi debutteranno le Sfide della Settimana 10 insieme probabilmente alle Sfide a Tempo Straordinario, che si affiancano alle Sfide Avengers EndGame ancora in corso fino a domenica 5 maggio.

Questa è l'ultima settimana di Fortnite Stagione 8, la prossima settimana, indicativamente tra il 7 ed il 9 maggio, Epic Games dovrebbe lanciare la Season 9, che ci accompagnerà per tutta l'estate, restiamo in attesa dei primi dettagli sulla nuova stagione del Battle Royale più famoso del mondo..