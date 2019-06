Fortnite offline il 12 giugno: arriva l'aggiornamento 9.21!

In leggero ritardo sulla tabella di marcia, Epic Games ha annunciato l'arrivo della patch 9.21 di Fortnite, disponibile da oggi dopo le consuete operazioni di manutenzione che manderanno Fortnite offline per qualche ora durante la mattinata.

Nello specifico il down di Fortnite è previsto per le ore 10:00, al momento non sappiamo quando il gioco resterà online ma trattandosi un vero aggiornamento e non di un semplice Content Update i tempi potrebbero essere più lunghi del previsto e con ogni probabilità Fortnite tornerà online tra le 12:00 e le 14:00, ora italiana.

Ma cosa porterà in dote questo update? Al momento l'unica certezza riguarda la nuova arma Lanciagranate di Prossimità mentre non ci sono ulteriori dettagli sugli altri contenuti in arrivo, che potrebbero includere sfide, eventi e modifiche alla mappa.

In attesa del changelog ufficiale ricordiamo che gli abbonati a PlayStation Plus possono ora scaricare gratis il Pacchetto Celebrativo Fortnite PS4 che include tre oggetti: Deltaplano Coassiale blu, Scia Fusione blu e Schermata di caricamento.