Fortnite offline il 13 aprile, ecco quando tornerà a funzionare

Dalle 08:00 di questa mattina (martedì 13 aprile) Fortnite è offline per l'arrivo dell'aggiornamento 16.20, Epic Games spegnerà i server per permettere agli sviluppatori di pubblicare il nuovo update ed effettuare le consuete operazioni di manutenzione.

Quando tornerà online Fortnite? Epic Games non ha fornito un'orario preciso ma la manutenzione dovrebbe durare tra le due e le tre ore, questo vuol dire che a metà mattinata il gioco dovrebbe nuovamente tornare a funzionare, sicuramente entro l'ora di pranzo i server di Fortnite saranno online con la possibilità di effettuare il download del nuovo aggiornamento.

Ma quali sono le novità della patch 16.20 di Fortnite? Secondo le prime informazioni l'aggiornamento introdurrà le ruote da utilizzare per personalizzare e migliorare i veicoli, inoltre dovrebbe fare la sua comparsa anche un nuovo torneo, confermato infine l'avvio del Festival delle Lanterne di Fortnite: "siete pronti per delle nuove ed emozionanti sfide? Il Festival delle Lanterne avrà inizio il 13 aprile con diverse attività che includono lanterne, sfide della community, eroismo, uno speciale bundle per l'armadietto e tanto altro!"

Attese anche novità per Salva il Mondo e la Modalità Creativa, come di consueto però Epic non si è sbilanciata sui nuovi contenuti in arrivo, ne sapremo certamente di più tra pochissime ore.