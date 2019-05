Fortnite offline dalle 14:00 per l'aggiornamento v9.10

Manca poco all'arrivo del Content Update v.9.10 di Fortnite: Epic Games ha annunciato che la patch sarà disponibile oggi (mercoledì 29 maggio) dopo un brevissimo down dei server in programma per le 14:00, ora italiana.

Fortnite non andrà però offline come di consueto, in quanto Epic specifica "no download or downtime required", dunque non ci sarà un nuovo aggiornamento da scaricare e nessuna interruzione dei servizi, la patch verrà distribuita lato server, senza bisogno di interrompere le attività.

Non è escluso in ogni caso che Fortnite possa andare down per pochissimi minuti, giusto il tempo di pubblicare i nuovi contenuti, tra cui troviamo la Mitraglietta SMG a Raffica già leakata dai dataminer nei giorni scorsi. Altra novità potrebbe riguardare l'evento Fortnite x Godzilla dedicato al film Godzilla II King of the Monsters, come già accaduto per Avengers EndGame e John Wick 3 Parabellum.

In mattinata probabilmente ne sapremo di più sui contenuti di questo update, che in ogni caso non sembra essere particolarmente corposo rispetto agli aggiornamenti usciti nelle scorse settimane.