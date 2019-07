Fortnite offline il 17 luglio dalle 10:00, arriva l'aggiornamento 9.40

Arriva oggi l'aggiornamento 9.40 del Battle Royale di Epic Games, preceduto da una manutenzione che manderà Fortnite offline dalle 10:00 (ora italiana) indicativamente fino alla tarda mattinata, salvo imprevisti che potrebbero allungare le tempistiche.

La patch 9.40 di Fortnite porterà in dote il Fucile a Pompa in versione Epica e Leggendaria, purtroppo non ci sono altre notizie riguardo i contenuti di questo update, ne sapremo certamente di più poco dopo l'inizio della manutenzione programmata, quando Epic pubblicherà il consueto changelog con tutte le novità ed i contenuti previsti per l'aggiornamento 9.40 di Fortnite.

Questa settimana Fortnite vedrà anche l'arrivo dell'evento Robot vs Mostri in programma per sabato 20 luglio alle 20:00 (ora italiana), evento che offrirà skin e oggetti esclusivi confermati dai dataminer ma non ancora svelati ufficialmente da Epic Games.

Ci avviciniamo verso le fasi conclusive della Stagione 9, Fortnite Stagione 10 prenderà ufficialmente il via il primo agosto e andrà avanti poi per tutta l'estate, concludendosi a inizio ottobre.