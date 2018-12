Fortnite offline il 18 dicembre: arrivano l'aggiornamento 7.10 e le skin di Natale

Epic Games ha risolto i problemi dell'aggiornamento 7.10 di Fortnite e dopo aver annunciato il rinvio della patch, questa mattina la compagnia ha confermato che l'update arriverà regolarmente nella giornata di oggi, come inizialmente previsto.

Fortnite sarà offline dalle 11:00 (ora italiana) per permettere agli sviluppatori di effettuare le consuete operazioni di manutenzione e di rendere disponibile l'aggiornamento, che sarà scaricabile dalla tarda mattinata di martedì 18 dicembre. Il Content Update 7.10 porterà in dote il Driftboard, il nerf per gli aeri Storming X-4 e probabilmente darà il via all'evento di Natale Fortnite, anche se al momento non ci sono dettagli precisi a riguardo.

L'aggiornamento dovrebbe includere anche nuove skin e contenuti a tema Natale, per il momento tra i nuovi outfit, oggetti ed emote del 18 dicembre trovano spazio Mogul Master, Alpine Ace, Masked Fury, Stage Dive, Ski Boot, Scarlet Defender e Job Well Done. Questo dovrebbe essere l'ultimo Content Update di Fortnite prima delle vacanze di Natale, come comunicato all'inizio della Stagione 7 Epic Games si prenderà una pausa durante le feste, restiamo in attesa di maggiori dettagli che arriveranno sicuramente nelle prossime ore.