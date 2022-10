Fortnite Offline il 18 ottobre: arriva l'Update 22.20 con Fortnitemares

È già arrivato il momento di un nuovo importante aggiornamento di Fortnite: nella mattinata di martedì 18 ottobre 2022 i server del free-to-play saranno offline per prepararsi all'arrivo dell'Update 22.20 e dell'evento di Halloween Fortnitemares (o Incubo, com'è noto in Italia).

Come specificato da Epic Games, la manutenzione dei server di Fortnite comincerà alle ore 10:00 del 18 ottobre e si protrarrà per diverse ore. Come di consueto, il matchmaking verrà disabilitato mezz'ora prima dell'orario stabilito, per evitare che prendano il via delle partite che rischierebbero di essere interrotte all'improvviso.

Il changelog completo con tutte le novità verrà diffuso nel corso della giornata, tuttavia Epic Games ha già anticipato che la novità più importante dell'Update 22.20 sarà l'evento di Halloween Fortnitemares. Un teaser trailer pubblicato all'inizio di questo mese ha anticipato l'arrivo di un lupo mannaro prismatico, presumibilmente una delle skin che potrà essere acquistata durante i giorni dell'evento che vi accompagnerà fino alla notte più spaventosa dell'anno. Aspettatevi anche delle novità sulla mappa di gioco, delle sfide da completare, degli oggetti cosmetici ottenibili gratuitamente e altro ancora.

L'Incubo non è l'unica cosa in arrivo in Fortnite: Dwayne "The Rock" Johnson ha annunciato che il 20 ottobre debutterà anche la skin di Black Adam, protagonista del nuovo omonimo film della DC.