Fortnite offline il 19 marzo: dettagli sulla manutenzione legata all'evento di Mida

Epic Games ha aggiornato i canali social ufficiali del suo Fortnite Capitolo 5 per confermare l'arrivo del primo importante aggiornamento della Stagione 2, che introdurrà un evento a tempo limitato. Ma prima dell'update, il gioco gratis andrà offline per un po'.

Stando a quanto dichiarato dal team di sviluppo, i server del battle royale (e delle altre modalità, incluse LEGO Fortnite e Rocket Racing) verranno spenti a partire dalle ore 9:00 del fuso orario italiano di oggi, martedì 19 marzo 2024. Come di consueto, mezz'ora prima dell'inizio della manutenzione verrà disabilitato il matchmaking: si tratta di un'azione necessaria affinché tutti i giocatori che hanno iniziato una partita possano completarla e nessuno debba ritrovarsi nelle condizioni di dover interrompere un match a causa dello spegnimento dei server.

La durata della manutenzione è sconosciuta, ma trattandosi di un update minore è probabile che tutto si risolverà nel giro di un paio d'ore. In ogni caso, non possiamo escludere l'arrivo di problematiche che costringeranno a prolungare questa fase come accaduto in concomitanza del lancio di Miti e Mortali.

Per chi fosse curioso di scoprire in anticipo i contenuti della patch, sappiamo che è in arrivo un evento a tempo dedicato a Mida. Oltre ad una nuova skin del personaggio in arrivo nel negozio, l'evento prevede sfide con ricompense gratis e una modalità a tempo limitato intitolata 'Il Pavimento è Lava'. Dovrebbe arrivare anche una nuova mitraglietta in stile thompson. Si tratta di informazioni trapelate grazie ai dataminer e non è da escludere che l'evento proporrà contenuti leggermente diversi rispetto a quelli anticipati dagli utenti che hanno analizzato i file di gioco.

In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate i dettagli su quando finisce la Stagione 2 di Fortnite Capitolo 5, Miti e Mortali.

