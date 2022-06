Fortnite offline 21 giugno: non funziona mentre esce Fall Guys gratis

Proprio nel giorno del lancio di Fall Guys gratis, Fortnite va in manutenzione e nel momento in cui scriviamo il Battle Royale numero uno al mondo non funziona, con Epic Games che sta lavorando per preparare il terreno in vista del lancio dell'aggiornamento 21.10 di Fortnite.

In questi minuti, il team ha disattivato il Matchmaking di Fortnite e i server andranno online "a breve", al momento non sappiamo quanto durerà effettivamente la manutenzione, Fortnite potrebbe tornare online in tarda mattinata o nel primo pomeriggio se i lavori dovessero protrarsi per più di qualche ora, come accaduto a volte in passato.

Un downtime che potrebbe avvantaggiare Fall Guys gratis, la versione free to play del gioco di Mediatonic debutta oggi su PC, PS4, PS5, console Xbox e Nintendo Switch, con Fortnite offline sono molti i giocatori che potrebbero approfittare di questa occasione per tuffarsi subito su Fall Guys Gratis per Tutti.

Al momento non sappiamo quali saranno i contenuti dell'aggiornamento 21.10 di Fortnite, tuttavia possiamo aspettarci la solita ondata di nuove skin, armi e probabilmente l'evento speciale per festeggiare l'inizio dell'estate, sicuramente ne sapremo di più nelle prossime ore quando il Battle Royale di Epic Games tornerà online, nel frattempo non ci resta che attendere.