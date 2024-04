Fortnite offline il 23 aprile: dopo la manutenzione arriverà Billie Eilish

Mancano ormai poche ore all'inizio della terza stagione di Fortnite Festival, i cui contenuti saranno inclusi nell'aggiornamento alla versione 29.30 del free to play. A questo proposito, Epic Games ha annunciato una manutenzione programmata che permetterà la pubblicazione dell'update gratuito.

Stando a quanto dichiarato dal team di sviluppo attraverso i canali social ufficiali, i server di Fortnite verranno spenti oggi, martedì 23 aprile 2024, a partire dalle ore 10:00 del fuso orario italiano. Come di consueto, 30 minuti prima rispetto all'inizio della manutenzione verrà semplicemente disabilitato il matchmaking, così che tutte le partite già iniziate possano terminare giusto in tempo per la disattivazione dei server. Anche in questo caso, gli sviluppatori non hanno comunicato quale sarà la durata esatta della procedura, che a meno di problemi inattesi non dovrebbe durare più di un paio d'ore.

Al momento sappiamo solo che l'aggiornamento includerà tutti i contenuti di Fortnite Festival Stagione 3, che porterà nella modalità musicale una serie di brani di Billie Eilish, che sarà l'artista protagonista della stagione: questo significa che il prossimo pass permetterà di sbloccare il costume della nota artista. Stando agli insider, dovremmo assistere anche all'arrivo di una nuova collaborazione con Nike.

In attesa che i dataminer spulcino ogni linea di codice dell'update, vi ricordiamo che il grosso leak di Fortnite viene ormai considerato affidabile a causa dei più recenti annunci di Epic Games.

