Fortnite offline il 3 marzo: arriva a sorpresa l'aggiornamento 12.10!

Senza nessun tipo di comunicazione precedente, Epic Games ha annunciato che l'aggiornamento 12.10 di Fortnite sarà disponibile a partire da oggi. Il gioco andrà offline alle 10:00 ora italiana e tornerà online indicativamente tra le 12:00 e le 13:00, salvo problemi e/o imprevisti non programmati.

L'aggiornamento 12.10 dovrebbe includere novità per tutte le principali modalità di Fortnite (Battaglia Reale, Salva il Mondo e Modalità Creativa) su PC, Mac OS, iPhone, Android e tutte le console. I contenuti non sono noti, sicuramente vedremo nuove skin e oggetti estetici, oltre ad una serie di correzioni di bug e problemi tecnici segnalati dalla community in queste settimane.

Nelle scorse ore Epic Games ha sospeso tutte le competizioni a premi di Fortnite con la seguente motivazione: "Per la Stagione 2 di Fortnite Capitolo 2 stiamo lavorando ad una soluzione per le problematiche che affliggono client e server. Il nostro obiettivo è quello di migliorare le prestazioni del gioco prima di offrire del denaro in premio in una competizione. Vi terremo aggiornati con le date dei prossimi eventi, che verranno pubblicate il prima possibile."

E' probabile che con la patch 12.10 possa fare la sua comparsa la modalità Guerra tra Fazioni scoperta dai dataminer ma non ancora annunciata dagli sviluppatori.