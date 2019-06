Fortnite sarà offline il 6 giugno in vista dell'aggiornamento 9.20

L'aggiornamento 9.20 di Fortnite ha saltato i consueti appuntamenti del martedì e del mercoledì e si sta facendo attendere più tempo del solito. Fortunatamente, l'attesa sta per terminare: Epic Games ha annunciato che verrà pubblicato nella giornata di domani 6 giugno.

Come di consueto, il lancio dell'aggiornamento sarà preceduto dalle inevitabili operazioni di manutenzione, che in questo caso prenderanno il via alle 10:00: i server saranno inaccessibili per circa un'ora, lasso di tempo durante il quale verranno rese disponibili le note complete della patch con tutti i cambiamenti introdotti. Epic Games, inoltre, ci ha fatto sapere che gli acquisti con soldi reali verranno disabilitati a partire dalle 09:00, un'ora prima dell'inizio della manutenzione, per fornire ai tecnici maggior tempo per eseguire le operazioni programmate. Gli acquisti diverranno nuovamente disponibili non appena i server torneranno online.

Tra le novità attese domani 6 giugno con l'aggiornamento 9.20, figurano l'oggetto Storm Flip, capace di stravolgere le sorti delle partite (sebbene non siano ancora noti tutti i dettagli al riguardo) e il depotenziamento dell'Arco Esplosivo, giudicato eccessivamente forte.