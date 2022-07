Fortnite offline il 6 luglio, i server non funzionano, cosa succede?

Sicuramente lo avrete notato provando ad avviare il gioco: oggi mercoledì 6 luglio 2022 Fortnite non funziona, i server sono offline e non è possibile giocare, ma cosa sta succedendo esattamente? State tranquilli, nessun problema irrisolvibile affligge Fortnite... facciamo chiarezza!

Oggi è il giorno dell'arrivo della patch 21.20 di Fortnite, dalle 09:30 ora italiana il matchmaking è stato disattivato e i server come detto sono offline, la manutenzione inizierà alle 10:00 del mattino e indicativamente l'infrastruttura dovrebbe tornare operativa entro due ore, verso le 12:00 o al più tardi alle 13:00 in caso di problemi o imprevisti non programmati.

Al momento non sappiamo quali saranno le novità di questo aggiornamento dal momento che gli sviluppatori non hanno pubblicato un changelog o anticipazioni di alcun tipo. Con ogni probabilità arriveranno le nuove Sfide insieme agli incarichi di Indiana Jones, ma a parte questo non abbiamo altri indizi utili.

Potrebbe essere questa l'occasione giusta per annunciare il crossover tra Dead by Daylight e Fortnite trapelato nelle scorse settimane? Non è da escludere che Epic possa anche annunciare i piani per gli eventi estivi del Battle Royale, ne sapremo di più nel corso della mattinata, al momento non ci resta che attendere la fine delle operazioni di manutenzione.