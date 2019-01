Fortnite offline l'8 gennaio: Doppie Pistole, nuovi server e missili nucleari in arrivo

Epic Games ha annunciato che Fortnite sarà offline dalle 14:00 (ora italiana) di martedì 8 gennaio per permettere agli sviluppatori di rendere disponibile l'aggiornamento 7.10 v3, che porterà in dote una serie di bilanciamenti e un gradito ritorno...

Nello specifico, il team fa sapere che questo nuovo Content Update apporterà modifiche al bilanciamento di alcuni oggetti come gli aerei Stormwing X-4 e il Boom Box, inoltre tornano le Doppie Pistole e dovrebbe fare il suo debutto anche il Fucile di Precisione Silenziato. Per l'occasione, la compagnia ha anche annunciato di essere al lavoro per migliorare l'infrastruttura online di Fortnite e aggiungere nuovi server, in particolare in Medio Oriente, dove il gioco è diventato incredibilmente popolare, tanto da richiedere appunto nuovi serve per riuscire a garantire al pubblico la miglior esperienza di gioco possibile.

Altra novità riguarda inoltre il Deltaplano Equalizzatore, offerto come ricompensa dell'evento 14 Sfide di Fortnite: alcuni utenti della community hanno notato una didascalia sul deltaplano che recita "Warning! Nuclear missile launched!"... i missili nucleari stanno per arrivare nel Battle Royale di Epic? C'è chi ipotizza che i missili potrebbero fare la loro comparsa tra la fine della Stagione 7 e l'inizio della Season 8, al via a fine febbraio.

In ogni caso si tratta solamente di un rumor, al momento l'unica certezza riguardo l'arrivo dell'aggiornamento 7.10 v3, disponibile dalle 14:00 di oggi pomeriggio, al termine della manutenzione programmata.