Fortnite offline il 9 aprile: arrivano le skin di Avatar e la Stagione 1 di Rocket Racing

I canali social ufficiali di Epic Games si sono appena aggiornati per informare tutti i giocatori di Fortnite Capitolo 5 dell'imminente arrivo di una nuova patch, che porterà il free to play alla versione 29.20.

Come tutti gli aggiornamenti, la pubblicazione dei nuovi file verrà preceduta da una fase di manutenzione programmata che avrà ufficialmente inizio domani, martedì 9 aprile 2024, alle ore 10:00 del fuso orario italiano. Lo spegnimento dei server arriverà dopo quello del matchmaking, che impedirà ai giocatori di avviare nuove partite nella mezz'ora che precederà l'inizio della manutenzione.

Per chi si stesse chiedendo quali saranno le novità dell'aggiornamento, sappiate che si tratterà di un update particolarmente ricco. La patch conterrà infatti i dati relativi alla Stagione 1 di Rocket Racing e quelli della collaborazione con Avatar The Last Airbender, che coinvolgerà sia il gameplay che il negozio, con in aggiunta anche un mini-pass fatto di ricompense gratis ed altre a pagamento. Nel negozio dovrebbero arrivare i costumi di Katara, Zuko e Toph, invece quello di Aang farà parte del Battle Pass di Avatar.

In attesa di scoprire quali saranno le altre novità dell'aggiornamento, vi ricordiamo che Epic ha messo fine al farming di XP in LEGO Fortnite e i giocatori non l'hanno presa bene.

