Fortnite offline il 9 luglio dalle 14:00, arriva l'aggiornamento 9.30 v3!

Fortnite si prepara a ricevere il Content Update 9.30 v3 nella giornata di oggi: il Battle Royale di Epic Games sarà offline dalle 14:00 (ora italiana) per permettere agli sviluppatori di effettuare le consuete operazioni di manutenzione settimanali e dare il via al rollout della patch.

Epic Games ha promesso un downtime brevissimo, pari al tempo necessario per effettuare il download dell'aggiornamento, questo vuol dire che una volta scaricato il Content Update 9.30 v3 potrete tornare subito a giocare, senza dover attendere la fine dei lavori, con relativi imprevisti.

Purtroppo non sappiamo quali contenuti includerà Epic Games in questa patch, che si figura comunque come un Minor Update, un piccolo aggiornamento contenutistico in attesa del prossimo Major Update 9.40, in arrivo presumibilmente la prossima settimana.

Lo sapevate? Nel Sud Italia Fortnite è popolarissimo, con la Campania a guidare la classifica delle ricerche di Google, seguita da Calabria, Puglia e Sicilia.