Fortnite Offline per l'aggiornamento v8.20: quanto durerà la manutenzione?

Epic Games ha annunciato che oggi pomeriggio (martedì 2 aprile) pubblicherà il nuovo aggiornamento v8.20 di Fortnite ma questa non è la sola bella notizia in quanto la compagnia ha confermato che l'update non richiederà alcun downtime.

In altre parole, non è prevista alcuna manutenzione programmata, i server di Fortnite non andranno offline e l'unica interruzione sarà dovuta al tempo necessario per scaricare e installare il nuovo aggiornamento, tempistiche variabili a seconda della vostra connessione.

Il rollout di Fortnite v8.20 partirà alle 14:00 ora italiana e si concluderà nel primissimo pomeriggio, probabilmente già dalla tarda mattinata Epic Games diffonderà il changelog con tutte le novità e le migliorie previste. Tra i nuovi contenuti in arrivo la nuova arma Arco Esplosivo, che appare anche nel Tweet pubblicato in calce alla notizia, con ogni probabilità gli sviluppatori aggiungeranno anche altre armi, skin e Modalità di Gioco a Tempo Limitato per Battle Royale, Modalità Creativa, Salva il Mondo e Fortnite Mobile.

Il precedente aggiornamento di Fortnite è stato criticato da personalità come Ninja e Dr. Disrespect mentre Tfue dei FaZe Clan ha difeso le scelte di Epic Games. Presto scopriremo come verrà accolto il Content Update v8.20 in arrivo nel primo pomeriggio di oggi, martedì 2 aprile 2019.