Fortnite offline: arriva oggi l'aggiornamento 16.50, le novità

La pubblicazione dell'aggiornamento 16.50 di Fortnite: Battaglia Reale è pronto ad approdare tra i lidi dell'isola di gioco del battle royale targato Epic Games.

Come promesso dalla software house, la mattinata di quest'oggi - martedì 25 maggio - vedrà puntuale l'esordio di una ulteriore paatch dedicata al titolo. Per la precisione, l'appuntamento è fissato per le ore 10:00 in punto, come ormai tradizione per il supporto post lancio di Fornite. A partire da questo orario, prenderanno infatti il via le operazioni di implementazione dell'update 16.50 del free to play. Per garantire il corretto insediamento delle novità nel mondo di gioco, Epic Games provvederà a disabilitare progressivamente i server di Fortnite, che risulterà dunque offline per tutti i giocatori.



Al momento, la software house non ha confermato quella che sarà la durata precisa del periodo di down del gioco, ma possiamo aspettarci che quest'ultimo si allinei a quanto registrato per le operazioni di aggiornamento degli ultimi mesi. Tra le novità introdotte dall'aggiornamento 16.50 di Fortnite: Battaglia Reale, troviamo l'introduzione di nuovi spazi per la Modalità Creativa del titolo, oltre all'avvio di un nuovo evento speciale, la "Wild Week", che prenderà il via in data 3 giugno. Previsto infine il ritorno di una vecchia arma, la cui identità non è stata però svelata.