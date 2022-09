Fortnite è Offline, arriva la Stagione 4 Paradiso! C'è Spider-Gwen nel Pass Battaglia

Nella primissima mattinata di domenica 18 settembre, i server di Fortnite sono offline per delle operazioni di manutenzione resasi necessarie in vista della pubblicazione dell'Aggiornamento 22.0 e del lancio della Stagione 4: Paradiso.

Contestualmente all'avvio della manutenzione e del lancio della patch, Epic Games ha anche svelato tutte le principali novità del Capitolo 3- Stagione 4: Paradiso, che vede la comparsa di una misteriosa sostanza sull'isola, il Cromo, con nuove opportunità di gameplay. Lanciando uno Schizzo Cromo contro i muri, ad esempio, potete renderli penetrabili e passarci attraverso. In alternativa, potete trasformare voi stessi in Cromo diventando immuni ai danni da fuoco e assumendo la forma di un blob durante lo scatto: in questo stato vi muovete più velocemente, siete immuni ai danni da caduta e potete cromizzare ogni pezzo di costruzione che toccate. Il Cromo ha anche dato vita ad un nuovo punto d'interesse, il Tempio dell'Araldo, che ha una base di forma esagonale e si trova vicino al Santuario abbandonato.

Il Cromo ha portato con sé anche nuove armi, come il Fucile pesante EvoCromo e il Vampafucile EvoCromo: si trovano nei forzieri Cromo e aumentano di rarità danneggiando i nemici, partendo da comuni e arrivando fino a mitiche. Tra le altre novità segnaliamo un nuovo punto d'interesse chiamato Condomini Cumulonembi, un'evoluzione di Canyon Condominiale: con la comparsa del Cromo, gli abitanti del posto si sono messi al sicuro alzando tutte le strutture. Il modo migliori di arrivarci è quello di usare il D-Lancio, dispositivi disponibili in vari punti dell'isola.

Con la Stagione 3 arriva anche un Pass Battaglia nuovo di zecca. Stavolta l'acquisto garantisce lo sblocco immediato della skin Paradigma (Realtà-659), mentre avanzando troverete Byte, Grriz, Miaoscheletro, Rosa Lennox, Twyn e Spider-Gwen, nuovo personaggio crossover con il franchise di Spider-Man. Più avanti nel corso della stagione potrete sbloccare anche l'Araldo. Godetevi il trailer della Stagione 3 in apertura di notizia e gustatevi un assaggio dei contenuti del Pass Battaglia in calce a questa notizia.