Fortnite offline, sta per arrivare l'aggiornamento 11.30?

Come riportato da , al momento i server di Fortnite sono offline, non è chiaro se per manutenzione programmata oppure a causa di problemi tecnici imprevisti. Analizziamo la situazione.

Non c'è traccia di notizia di eventuali operazioni di manutenzione sui canali social di Epic Games e di Fortnite, per questo si potrebbe pensare ad un temporaneo imprevisto che impedisce il corretto funzionamento dei server. E' anche vero comunicazioni in merito potrebbero arrivare a breve, ricordiamo che l'aggiornamento 11.30 di Fortnite è atteso per la giornata odierna o al più tardi per il 12 dicembre, gli sviluppatori potrebbero quindi essere al lavoro per preparare il terreno all'arrivo della patch.

L'aggiornamento 11.30 dovrebbe introdurre sostanziali novità per le modalità Battle Royale, Creativa e Salva il Mondo, oltre a lanciare ufficialmente l'evento di Natale Fortnite 2019, non ancora annunciato ufficialmente. Non è escluso che quest'ultimo possa partire la prossima settimana dopo il crossover Fortnite x Star Wars in programma il 14 dicembre e che vedrà la proiezione di una scena in anteprima di Star Wars L'Ascesa di Skywalker.

Fortnite sarà protagonista ai The Game Awards 2019 del 13 dicembre con uno speciale annuncio promesso da Epic Games, ne sapremo certamente di più nella notte tra giovedì e venerdì.