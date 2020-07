Fortnite offline: è in arrivo il nuovo aggiornamento del battle royale

Mentre il livello del mare si abbassa in Fortnite, il celebre battle royale si prepara ad accogliere ulteriori novità grazie alla pubblicazione di un nuovo update.

Il team di sviluppo dell'apprezzato free to play è infatti pronto a rendere disponibile l'aggiornamento 13.30 di Fortnite Battaglia Reale. Come ormai da tradizione, per consentire la corretta implementazione delle nuove feature all'interno del gioco, Epic Games ha scelto di disabilitare temporaneamente i server del battle royale, che risulta dunque al momento offline.

A comunicarlo ufficialmente è il canale Twitter ufficiale dedicato allo status di Fortnite, che conferma l'avvio della procedura di introduzione in-fame dei contenuti dell'update 13.30. Nel momento in cui scriviamo, dunque, Fortnite Battaglia Reale risulta offline. Non è purtroppo stato comunicato l'orario esatto in cui i server torneranno ad essere attivi: sarà dunque necessario attendere pazientemente novità in tal senso dai canali social del gioco.



Nessun dettaglio ufficiale è stato inoltre diffuso su quelle che saranno le novità introdotte da questo nuovo update sull'isola che rappresenta l'ambientazione del free to play. I rumor più recenti, tuttavia, sembrano essere pronti a scommettere sulla comparsa di Atlantide in Fortnite Battaglia Reale: per scoprire se queste previsioni si riveleranno infine corrette non resta altro da fare che pazientare!