Fortnite offline, il battle royale non funziona: arriva la patch 24.01

Con la Stagione 2 di Fortnite: Capitolo 4 ormai iniziata, è già tempo di ulteriori sorprese per gli appassionati del titolo di casa Epic Games. Il team di sviluppo ha infatti deciso di pubblicare un aggiornamento inaspettato per l'isola di gioco.

Infrangendo la tradizione, che vorrebbe gli update di Fortnite in arrivo di martedì, l'azienda ha portato il free to play offline nella mattinata di lunedì 20 marzo. Nel momento in cui scriviamo, il battle royale risulta dunque inaccessibile alla sua community, a causa dell'implementazione di nuovi contenuti. Come di consueto, Epic Games non ha comunicato l'orario preciso in cui le operazioni di manutenzione avranno termine, ma si presume che Fortnite possa tornare online già nella tarda mattinata.



Al temine dell'aggiornamento e col ripristino dei server, i giocatori potranno scoprire i contenuti della versione 24.01 del gioco. Al momento, Epic Games non ha ancora offerto informazioni precise sulle novità che saranno abilitate da questo inatteso aggiornamento del battle royale. In attesa di maggiori dettagli, ricordiamo che presto la software house alzerà il sipario anche sulla tanto chiacchierata modalità Creativa 2.0 di Fortnite: Battaglia Reale. In sviluppo in Unreal Engine 5, quest'ultima sarà presentata alla Game Developers Conference 2023, in programma a fine marzo.