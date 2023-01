Fortnite offline, il battle royale oggi non funziona: arriva l'aggiornamento 23.30

Reduce dall'annuncio di una nuova collaborazione tra Fortnite e Dragon Ball Super, il team di Epic Games è pronto a introdurre nel suo free to play tante novità.

Con la giornata di oggi - martedì 31 gennaio 2023 - Fortnite: Battaglia Reale accoglie infatti il nuovo aggiornamento 23.30, ora in fase di pubblicazione. Per garantire la corretta implementazione di tutte le novità previste per l'update, gli autori del gioco hanno deciso di disattivarne temporaneamente i server. A partire dalle ore 10:00 del fuso orario italiano, dunque, il battle royale risulta offline, inaccessibile alla sua vasta community.

Epic Games non ha comunicato l'orario di riattivazione di Fortnite, ma l'attesa non dovrebbe essere eccessivamente lunga. Di solito, infatti, le operazioni di manutenzione e aggiornamento del titolo si risolvono in poche ore, con il free to play pronto a tornare in azione già nel primo pomeriggio. In attesa della riattivazione dei server, Epic Games anticipa che la patch 23.30 provvederà a risolvere molteplici bug riscontrati di recente all'interno del gioco.



In attesa di maggiori novità sui contenuti dell'update, ricordiamo che presto diverranno disponibili le skin di Fortnite dedicate a Gohan e Piccolo, per festeggiare la collaborazione speciale con l'universo manga e anime di Dragon Ball Super.