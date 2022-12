Fortnite Offline: disponibile la Patch del Capitolo 4, quando tornano online i server?

Il Capitolo 3 di Fortnite, esattamente come tutti quelli che l'hanno preceduto, si è concluso con il botto: Frattura, l'evento finale, ha distrutto e ricomposto la mappa, che al momento non è raggiungibile da nessuna parte del mondo. I ragazzi di Epic Games hanno infatti messo offline i server per svolgere in tutta tranquillità i preparativi per la nuova Stagione.

L'Evento Frattura di Fortnite ha preso il via alle 22:10 di sabato 3 dicembre, ciò significa che i server del battle royale sono offline da quasi dodici ore, senza alcuna indicazione specifica sull'orario della loro riattivazione. Questa mattina, tuttavia, qualcosa ha cominciato a muoversi, poiché Epic Games ha messo a disposizione l'Aggiornamento v23.00 di Fortnite (che su alcune piattaforme è più grande del solito) e ha aggiornato il sito ufficiale del gioco con il trailer cinematografico della Stagione 1 del Capitolo 4 e tutte le informazioni sui contenuti e le novità del nuovo corso del battle royale.

Quando torneranno online i server? La riattivazione è prevista per oggi 4 dicembre, ma Epic Games non ha comunicato un orario preciso, dunque non possiamo far altro che aspettare e provare a fare qualche speculazione. Nelle ultime stagioni il ritorno online è sempre avvenuto intorno alle ore 13:00, quindi potrebbe andare a finire così anche questa volta.

L'inizio di un nuovo Capitolo di Fortnite è emozionante, poiché coincide sempre con l'introduzione di tante novità. Al rientro in gioco troverete ad aspettarvi una nuova mappa da scoprire, nuovi mezzi e strumenti da padroneggiare (come la moto da cross, la palla di neve, il martello Onda d'urto e gli Ottimizzatori della Realtà), la possibilità di saltare gli ostacoli e una nuova modalità che prevede la conquista di territori mediante il piazzamento di stendardi. Il Battle Pass, dal canto suo, porterà con sé tanti nuovi oggetti cosmetici e personaggi, tra cui spiccano Geralt di Rivia di The Witcher e il Doomguy di DOOM.