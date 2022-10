Fortnite offline domani: arriva l'update 22.30, ecco gli orari della manutenzione

Come preannunciato dai dataminer di Fortnite Capitolo 3 ormai qualche giorno fa, Epic Games ha annunciato che domani arriverà l'aggiornamento 22.30 del battle royale gratis.

Il team di sviluppo ha confermato che l'update arriverà nel corso della mattinata di domani, martedì 1 novembre 2022, e verrà preceduto dall'ormai solita fase di manutenzione programmata. I server del free to play si spegneranno a partire dalle ore 9:00 del fuso orario italiano, sebbene il matchmaking verrà disabilitato circa mezz'ora prima per impedire che le partite in corso vengano bruscamente interrotte dalla partenza della manutenzione.

Al momento sappiamo solo che l'aggiornamento includerà le sfide dell'Araldo, la cui skin si potrà sbloccare proprio nei prossimi giorni. Per quello che riguarda invece le voci di corridoio, c'è chi ritiene che la patch includa anche riferimenti a ben due collaborazioni: la tanto vociferata skin di Luke Skywalker e l'evento a tempo di Stranger Things. Vi ricordiamo infatti che lo Stranger Things Day sarà il 7 novembre 2022 e qualche tempo fa è stato avvistato un orologio sottosopra come quello visto nella quarta stagione della serie Netflix.

