Fortnite offline domani: arriva l'update 23.20 con i Falchi dei Giudici

Nel corso della serata è arrivato l'annuncio tanto atteso dai giocatori di Fortnite Capitolo 4, visto che l'aggiornamento alla versione 23.20 arriverà tra qualche ora, in seguito all'immancabile fase di manutenzione programmata dei server.

Stando a quanto dichiarato da Epic Games sui canali social ufficiali, il battle royale gratuito andrà offline domani, mercoledì 18 gennaio 2023, a partire dalle ore 10:00 del fuso orario italiano. Come al solito, il matchmaking verrà disabilitato qualche minuto prima rispetto allo spegnimento dei server, così che tutte le partite in corso possano terminare giusto in tempo per la manutenzione. Ovviamente non conosciamo la durata esatta di questa fase, ma è molto probabile che il gioco resterà offline per un'oretta.

Per quello che riguarda le novità introdotte con il nuovo aggiornamento, dobbiamo aspettarci l'arrivo dei Falchi dei Giurati, l'ultimo dei gadget visti nel trailer d'annuncio della Stagione 1 che non ha ancora fatto il proprio debutto nel gioco. L'update conterrà anche le prossime sfide settimanali e le skin di metà stagione che ancora non possono essere sbloccate per i possessori del Pass Battaglia.

In attesa che i dataminer possano analizzare la patch per scoprirne i segreti, vi ricordiamo che è stato annunciato il concerto di The Kid Laroi in Fortnite Capitolo 4. Sapevate inoltre che Fortnite tornerà su iOS nel 2023?