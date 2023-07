Fortnite offline domani: con l'update 25.20 arrivano le skin di Futurama

È arrivata nel corso della serata l'attesa conferma da parte di Epic Games, che ha annunciato l'imminente inizio della manutenzione programmata di Fortnite Capitolo 4 che precederà la pubblicazione dell'aggiornamento alla versione 25.20.

Il team di sviluppo del battle royale gratis ha annunciato che i server verranno temporaneamente spenti domani, mercoledì 26 luglio 2023, a partire dalle ore 10:00 del fuso orario italiano. Come di consueto, dalle 9:30 non sarà più possibile cercare una partita, così che in quella mezz'ora possano terminare tutti i match avviati e non vi siano interruzioni improvvise del servizio per chi è in partita.

Sebbene i dettagli specifici sui contenuti dell'aggiornamento non siano stati annunciati ufficialmente dagli sviluppatori, ma non vi è dubbio sul fatto che la versione 25.20 introdurrà una collaborazione con Futurama, la nota serie la cui nuova stagione è arrivata di recente su Disney Plus. Stando agli insider, la collaborazione segnerà l'arrivo delle skin di Fry, Bender e Leela. Non è da escludere che l'evento consista anche in qualche aggiunta a livello di gameplay o di un mini-pass come quello visto per Star Wars qualche mese fa.

