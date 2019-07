Fortnite offline: nessun down dei server previsto fino al primo agosto

Martedì e mercoledì sono da sempre giorni caldi per gli aggiornamenti di Fortnite, tuttavia questa settimana i piani subiranno una piccola modifica, il prossimo aggiornamento 10.0 arriverà infatti solamente giovedì primo agosto e darà il via alla Stagione 10 del Battle Royale.

Solitamente Epic ha sempre lanciato le nuove stagioni il martedì mattina, in questo caso si è deciso però di fare una eccezione per concedere agli sviluppatori due settimane di vacanza a luglio e per non aggiungere troppa carne al fuoco oltre alle finali della Fortnite World Cup 2019 tenute lo scorso weekend.

Quando andrà offline Fortnite? Possiamo aspettarci il down dei server con successivo arrivo della patch 10.0 tra le 10:00 e le 12:00, ora italiana, di giovedì primo agosto, anche se l'orario non è ancora stato confermato da Epic Games, restiamo in attesa di un Tweet che potrebbe chiarire la situazione.

A proposito di Tweet, oggi pomeriggio alle 16:00 la compagnia dovrebbe pubblicare una nuova immagine teaser di Fortnite Stagione 10, nel primo artwork è stato mostrato un robot in ombra, che sembra suggerire l'arrivo dei mech in Fortnite, oltre ad una probabile ambientazione futuristica con tema portante incentrato sui viaggi nel tempo, come si specula ormai da molte settimane.