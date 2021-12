Fortnite quando torna Online? I server sono Offline dopo l'evento La Fine

Ieri sera, lo spettacolare evento la Fine ha chiuso con il botto il Capitolo 2 di Fortnite: l'invasione degli ufo e l'esplosione del cubo ha condotto al capovolgimento dell'isola e a uno tsunami di proporzioni bibliche che ha sommerso qualsiasi cosa. Nel mezzo, c'è stato anche tempo per l'apparizione di The Rock nei panni di Fondazione.

Nel momento in cui vi scriviamo, non è possibile giocare a Fortnite. Epic Games sta ultimando dietro le quinte i preparativi per la Stagione 1 del Capitolo 3, la quale introdurrà una nuova isola e tantissimi nuovi contenuti. Per questo motivo, se cercate di accedere a Fortnite, non vedrete altro che il vostro personaggio privo di sensi su un tronco in mezzo al mare.

Sappiamo, quindi, cosa vi state chiedendo: quando sarà possibile tornare a giocare? Purtroppo, non esiste una risposta chiara a questa domanda, dal momento che Epic Games non ha delineato delle tempistiche precise. Stando alle informazioni scovate dai data miner frugando tra le API del gioco, Fortnite dovrebbe tornare online oggi 5 dicembre. Usiamo il condizionale poiché potrebbe benissimo trattarsi di una data placeholder, piazzata lì da Epic Games come semplice riferimento. A rinforzare questa ipotesi ci ha pensato tuttavia il PlayStation Support, secondo il quale la ripartenza sarebbe fissata alle ore 16:00 di oggi 5 dicembre.

In mancanza di informazioni ufficiali, non possiamo far altro che continuare a pazientare fiduciosi. Un lake, intanto, ha già svelato il Battle Pass della Stagione 1 del Capitolo 3 con Spider-Man e Marcus di Gears of War.