Fortnite offline, il gioco si aggiorna: server down per l'arrivo della patch 15.10

Mentre la Stagione 5 di Fortnite: Battaglia Reale dispiega progressivamente una bizzarra selezione di cacciatori di taglie entro i confini dell'isola di gioco, ulteriori novità sono in dirittura di arrivo nel gioco.

Il team di Epic Games ha infatti da poco avviato la procedura di disattivazione dei server, allo scopo di procedere con l'implementazione di un nuovo aggiornamento per il free to play. Al momento, Fortnite: Battaglia Reale risulta dunque offline, con le procedure di manutenzione avviate alle ore 10:00 della mattina di martedì 15 dicembre. Ad annunciarlo ufficialmente sono gli account social del gioco, come potete facilmente verificare in calce a questa news.

Il team di sviluppatori in forze presso Epic Games sta dunque procedendo all'installazione dell'aggiornamento 15.10 di Fortnite. Non sono stati purtroppo offerti dettagli precisi in merito a quella che sarà la durata delle operazioni di manutenzione, ma in genere queste ultime tendono a non protrarsi eccessivamente a lungo. In attesa che la produzione ritorni accessibile alla vasta community di utenti che popola l'isola di gioco, segnaliamo che non sono stati confermati quelli che saranno i contenuti dell'aggiornamento. I recenti rumor sembrano tuttavia puntare sull'avvio di un evento speciale natalizio in Fortnite, con tanto di skin a tema e ritorno degli aeroplani.