Fortnite offline, il gioco non funziona in attesa della Stagione 4

E' tutto pronto per la partenza di Fortnite Stagione 4: dalle 08:00 i server di Fortnite sono offline, gli sviluppatori di Epic Games si prenderanno qualche ora per le consuete operazioni di manutenzione e pubblicheranno il nuovo aggiornamento nel corso della mattinata di oggi, giovedì 27 agosto.

"La guerra per salvare la Realtà comincia ora. Scopri come gli Eroi e i Villain Marvel sono finiti sull'isola", questa la tagline usata per promuovere la Stagione 4 di Fortnite che dovrebbe debuttare con un grande evento Marvel con protagonisti Thor, Captain America, Wolverine, Iron Man e altri supereroi.

I server di Fortnite ricordiamo sono offline dalle 08:00 del 27 agosto, il gioco quindi non funziona al momento e resterà inaccessibile indicativamente fino alle 11:00 o le 12:00, Epic Games aggiornerà la community sullo stato dei lavori tramite i propri canali social. Al termine delle operazioni di manutenzione sarà necessario installare l'aggiornamento 14.00 per poter tornare a giocare.

Fortnite Stagione 4 non uscirà su iPhone e iPad, come confermato da Epic: "Apple ha bloccato Fortnite su App Store, impedendo a chiunque di installare e aggiornare il gioco su iOS e invitando Epic a rimuovere la funzione di pagamento diretto. Apple mantiene i prezzi elevati per trattenere il 30% dei pagamenti effettuati dai consumatori su app come Fortnite, e sta bloccando Fortnite per impedire a Epic di trasferire a te i risparmi derivati dai pagamenti diretti."