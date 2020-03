Fortnite è offline: manutenzione per l'aggiornamento 12.20

Molti di voi avranno provato ad avviare Fortnite in questi minuti imbattendosi in un messaggio che avvisa dell'impossibilità di connettersi ai server. State tranquilli e non preoccupatevi perchè si tratta di una manutenzione programmata comunicata con scarso anticipo e che al termine porterà in dote l'aggiornamento 12.20 su tutte le piattaforme.

L'aggiornamento 12.20 di Fortnite sarà disponibile nel corso della mattinata, Epic Games non ha comunicato la durata del downtime, indicativamente i server dovrebbero tornare online tra le 12:00 e le 13:00 ora italiana, a meno di eventuali imprevisti che potrebbero ritardare i lavori. A metà mattinata Epic Games dovrebbe poi diffondere il changelog ufficiale con le migliorie in arrivo per Fortnite Battaglia Reale, Modalità Creativa e Salva il Mondo.

Con ogni probabilità questo aggiornamento rimuoverà la mira assistita da Fortnite insieme ai controlli legacy, si tratta di una modifica attesa da tempo e continuamente rimandata, ora però potrebbe essere arrivato il momento giusto per introdurre questa novità da tempo richiesta da stramer e pro player.

Restiamo in attesa di scoprire quali saranno le novità dell'aggiornamento 12.20 di Fortnite, voi cosa vi aspettate da questo nuovo update del gioco Epic?