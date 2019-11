Fortnite offline per manutenzione, svelata per errore una nuova skin

Il leaker ShiinaBR Fortnite Leaks ha pubblicato l'immagine di una misteriosa skin di Fortnite Capitolo 2 per la Modalità Creativa: si tratta di un outfit non ancora svelato ufficialmente da Epic Games, apparentemente legato alla Festa di San Patrizio.

L'immagine mostra un folletto vestito con i classici abiti irlandesi che caratterizzano la Festa di San Patrizio, la ricorrenza in questione si tiene tradizionalmente nel mese di marzo, dunque la skin potrebbe vedere la luce solamente tra molti mesi, non è esclusa però l'ipotesi che possa trattarsi di outfit slegato da questo evento e dedicato magari alle festività natalizie.

Restiamo in attesa di novità che non dovrebbero in ogni caso arrivare nella giornata di oggi: per il 12 novembre Epic Games ha in programma una manutenzione programmata in vista del lancio dell'aggiornamento 11.11, Fortnite sarà offline dalle 10:00 (ora italiana) e probabilmente fino a mezzogiorno, seguendo così il normale ciclo di update settimanale.

Al momento non sappiamo quali novità ci attendono al ritorno online di Fortnite, gli sviluppatori hanno parlato genericamente di migliorie, risoluzione di bug e nuovi contenuti per la modalità Salva il Mondo, senza scendere però nel dettaglio. Nel corso della mattinata ne sapremo certamente di più, non appena Epic pubblicherà il changelog ufficiale.