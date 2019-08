Fortnite offline martedì 13 agosto per l'update 10.10: ecco tutti i dettagli

Sono in arrivo novità per la Stagione 10 di Fortnite Battaglia Reale: Epic Games ha infatti comunicato i primi dettagli sul nuovo aggiornamento del battle royale.

Come di consueto, ad aggiornare la community dei videogiocatori è l'account Twitter ufficiale di Fortnite, tramite un cinguettio appositamente dedicato. Come potete verificare in calce a questa news, il team di Epic Games informa i giocatori che l'atteso aggiornamento 10.10 di Fortnite: Battaglia Reale sarà reso disponibile nel corso della giornata di domani, martedì 13 agosto. Per consentire una corretta implementazione di tutte le novità previste, i server di gioco saranno temporaneamente disattivati. In particolare, Fortnite risulterà offline a partire dalle ore 4 AM ET, equivalenti alle ore 10:00 del fuso orario italiano. Non è stato specificato quanto tempo sarà necessario per la corretta pubblicazione dell'aggiornamento 10.10.



Per quanto riguarda i contenuti che saranno introdotti dall'update, Epic Games non ha ad ora fornito alcun indizio specifico in merito. Non vi sono dunque informazioni certe su quelli che saranno i cambiamenti che l'update apporterà alla Stagione 10 di Fortnite. L'isola di gioco, ad ogni modo, è sempre più spesso in fermento: recentemente, ad esempio, la community ha evidenziato come il portale dell'area di Mega Mall si sia improvvisamente attivato.