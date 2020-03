Fortnite offline martedì 17 marzo: arriva l'aggiornamento 12.20

I frequentatori abituali dell'universo di Fortnite: Battaglia Reale sono ormai avvezzi alle frequenti novità in arrivo all'interno della bizzarra isola di gioco plasmata da Epic Games.

Ebbene, i frequentatori della battaglia reale dovranno prepararsi a deporre le armi per qualche tempo: nel corso della giornata di domani, infatti, il titolo risulterà temporaneamente offline. Nulla per cui allarmarsi: si tratta infatti di una manutenzione ordinaria, volta a garantire la corretta implementazione di alcune novità.



Nel corso di martedì 17 marzo 2020, il team di sviluppo renderà disponibile l'aggiornamento 12.20 di Fortnite: Battaglia Reale. Di conseguenza, i server di gioco entreranno in modalità offline a partire dalle ore 4 AM ET della stessa giornata, orario corrispondente in Italia alle ore 09:00 della mattinata. A confermarlo è l'account Twitter ufficiale di Fortnite: Battaglia Reale, tramite il cinguettio che potete visionare direttamente in calce a questa news. Il disservizio sarà temporaneo, ma non ne è stata comunicata l'esatta durata. Allo stesso modo, il team di Epic Games non ha offerto alcun indizio in merito ai contenuti che saranno introdotti con l'aggiornamento 12.20 di Fortnite : Battaglia Reale.



In attesa di scoprirlo, vi ricordiamo che sono attualmente attive le Sfide della Settimana 4 di Fortnite. In chiusura, segnaliamo inoltre la prodezza di un giocatore del battle royale, che ha conquistato la medaglia Tiro Impossibile con un arco.