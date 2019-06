Fortnite offline martedì 18 giugno: arriva l'aggiornamento 9.30!

Il mondo dell'isola di gioco sembra essere in fermento nel corso degli ultimi giorni! Dopo la comparsa del Fortbyte 58 e la misteriosa trasmissione di un trailer del Flare Gun apparsa nel corso della Fortnite Celebrity Pro-Am,Epic Games condivide un importante annuncio.

Tramite l'account Twitter ufficiale di Fortnite, infatti, la software house ha confermato l'imminente esordio nel gioco di un nuovo aggiornamento, che porterà novità per il battle royale. L'aggiornamento 9.30 di Fortnite, in particolare, farà il proprio debutto in occasione della giornata di domani. Come potete verificare nel cinguettio che trovate direttamente in calce a questa news, Epic Games ha ufficializzato che per consentire l'implementazione delle novità sarà necessario una temporanea disattivazione del gioco. Fortnite sarà dunque offline martedì 18 giugno a partire dalle ore 4 AM ET (08:00 UTC), corrispondenti alle ore 10:00 del fuso orario vigente in Italia. Purtroppo, la software house non ha specificato la durata precisa del periodo di sospensione del servizio.



Nessuna specifica informazione è stata inoltre divulgata in merito ai contenuti che esordiranno con la versione 9.30 del battle royale. Nel cinguettio possiamo tuttavia ritrovare un riferimento ad una "nuova bevanda rinfrescante". Per scoprire cosa attende i videogiocatori attivi su Fortnite non resta dunque che attendere la giornata di domani: curiosi di saperne di più?