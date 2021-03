Fortnite offline martedì 2 marzo: arriva l'aggiornamento 15.50, i dettagli

In attesa della nuova collaborazione tra Fortnite: Battaglia Reale e Batman: Zero Point, giunge una nuova comunicazione da parte degli sviluppatori di casa Epic Games.

La software house ha confermato l'imminente arrivo di una nuova patch dedicata al free to play, tramite i propri account Twitter ufficiali. Come è possibile verificare dal cinguettio disponibile direttamente in calce a questa news, si conferma la pubblicazione a breve dell'aggiornamento 15.50 di Fortnite: Battaglia Reale. L'update sarà reso disponibile nel corso della mattinata di domani, martedì 2 marzo. Come di consueto, per consentire una corretta implementazione delle nuove caratteristiche del battle royale, Epic Games disattiverà temporaneamente i server di gioco. Fortnite risulterà dunque offline a partire dalle ore 10:00 del fuso orario italiano. Non è stata specificata la durata del disservizio, che tuttavia tende in genere a non protrarsi oltre la tarda mattinata.



Tra le novità che l'update 15.50 porterà con sé, troviamo la rimozione del Cannone a Mano, che sarà rimosso dal gioco. In compenso, un altro item precedentemente tolto da Fortnite farà un nuovo ingresso in-game. La Modalità Creativa del battle royale supporterà inoltre una nuova opzione per le dimensioni delle proprie isole. A breve, dovrebbero inoltre arrivare speciali skin a tema Alien in Fortnite: Battaglia Reale.