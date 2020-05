Fortnite offline martedì 26 maggio: l'aggiornamento precede l'inizio della Stagione 3

Nuovi sconvolgimenti sembrano essere in dirittura di arrivo all'interno dell'universo di Fortnite: Battaglia Reale. A suggerirlo, oltre alle incessanti indiscrezioni, è lo stesso mondo di gioco.

Recentemente, infatti, l'isola del battle royale di Epic Games ha accolto un misterioso countdown, che dovrebbe concludersi decisamente a breve. Dopo che è partito il conto alla rovescia in Fortnite, la community ha infatti rapidamente realizzato che questo si concluderà nel corso della serata di sabato 30 maggio: in particolare, l'appuntamento è fissato per le ore 20:05. Prima di allora, tuttavia, sembra che il team di sviluppo debba prepara il terreno per il nuovo evento.

È stato infatti annunciata l'imminente pubblicazione dell'aggiornamento 12.61 di Fortnite Battaglia Reale. L'update sarà reso disponibile in data martedì 26 maggio e per garantirne la corretta implementazione, Epic Games interromperà temporaneamente l'accesso ai server da parte dei giocatori. A partire dalle ore 8:00 della mattinata, dunque, Fortnite risulterà offline. Come di consueto, il team non ha specificato quale sarà la durata delle operazioni di manutenzione né quali saranno le novità introdotte.



In attesa di saperne di più, ricordiamo che l'evento Doomsday di Fortnite, atteso come già detto per il 30 maggio, dovrebbe dare il via alla fase di transizione all'attesa Stagione 3 di Fortnite: Battaglia Reale.