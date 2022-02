Fortnite Offline il primo marzo: arriva la nuova patch 19.40

Epic Games ha ufficializzato ciò che i giocatori già s'aspettavano: domani, martedì primo marzo, i server di Fortnite verranno messi offline per consentire i lavori di preparazione per il lancio della nuova Patch 19.40.

Come sempre accade in concomitanza con la pubblicazione di un nuovo aggiornamento importante, anche domani mattina Epic Games condurrà dei lavori di manutenzione sui server. Le operazioni prenderanno il via alle ore 10:00, ma il matchmaking verrà disabilitato mezz'ora prima per evitare che i giocatori comincino delle partite che potrebbero non riuscire a finire in tempo. La manutenzione dovrebbe durare circa un'oretta, nell'attesa potrete scaricare la nuova patch 19.40 in modo da farvi trovare prontissimi alla riaccensione dei server.

Le novità del nuovo aggiornamento non sono ancora state ufficializzate, tuttavia il sempre attivissimo data miner Shiina ha predetto l'arrivo di una nuova skin di Spider-Man, una quest collegata al "Paradigma" e il ritorno del Revolver, attualmente relegato al magazzino. Ciò che è certo, è che domani primo marzo prenderà il via una nuova settimana a tema che andrà a sostituire "Arcomania" e verrà aggiunta una nuova skin per i membri di Fortnite Crew, chiamata Tracy Combinaguai.