Fortnite offline la mattina di giovedì 9 maggio: arriva la Stagione 9!

La Stagione 9 di Fortnite è ormai alle porte ed è pronta a fare il proprio attesissimo debutto all'interno del battle royale creato dagli sviluppatori di Epic Games.

Ma quando sarà esattamente possibile vederla attiva in-game? Ebbene, l'account Twitter ufficiale di Fortnite ci informa che "il Futuro si sta avvicinando". Per consentire l'esordio della Stagione 9 all'interno del gioco, la software house annuncia che Fortnite sarà offline per un certo periodo di tempo. Nello specifico, quest'ultimo avrà inizio alle ore 4 AM ET di domani, giovedì 9 maggio, equivalenti alle ore 10:00 del fuso orario italiano. Nel corso della mattinata sarà dunque avviato il processo necessario a rendere disponibile la stagione 9 di Fortnite. Purtroppo, Epic Games non ha specificato l'orario preciso in cui terminerà il downtime.



Nel corso degli ultimi giorni, la software house ha stuzzicato la curiosità dei videogiocatori attivi sul battle royale, pubblicando una serie di immagini teaser della Stagione 9 di Fortnite. La community si è in seguito lanciata nell'elaborazione di numerose teorie su quello che potrà essere il tema portante di questa nuova fase di gioco. Non mancano inoltre i sospetti legati a trasformazioni nella mappa, a seguito dei primi avvistamenti legati ad uno scioglimento dei ghiacci di Picco Polare.