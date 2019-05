Fortnite offline mercoledì 22 maggio: arriva l'aggiornamento 9.10!

Fortnite ha recentemente accolto in-game il debutto della Stagione 9, che ha introdotto numerosi stravolgimenti all'interno del celebre titolo di Epic Games. Ulteriori novità sono però in dirittura d'arrivo.

Come potete infatti verificare in calce a questa news, l'account Twitter ufficiale del gioco ha ufficialmente annunciato l'imminente pubblicazione dell'aggiornamento 9.10 di Fornite. Secondo quanto riportato all'interno del cinguettio, quest'ultimo sarà reso disponibile nel corso della giornata di domani, mercoledì 22 maggio. Per consentire ad Epic Games di procedere all'introduzione di nuovi elementi in-game, Fortnite sarà offline per un certo periodo di tempo. Nello specifico, quest'ultimo avrà inizio a partire dalle ore 4 AM ET (08:00 UTC), equivalenti alle ore 10:00 del fuso orario italiano.



Il team di sviluppo non ha purtroppo comunicato un orario esatto per la conclusione delle operazioni legate alla pubblicazione dell'aggiornamento: l'unica informazione offerta in merito è che "Ci sarà un tempo di inattività prolungato per questa release". Sembra dunque ragionevole attendersi tempistiche mediamente superiori a quelle dei precedenti aggiornamenti. Tra le novità che dovrebbero essere introdotte nel battle royale di Epic Games in occasione della pubblicazione dell'atteso aggiornamento 9.10 troviamo l'introduzione di migliorie al comparto audio di Fortnite. Siete curiosi di saperne di più? Non resta che attendere ancora poche ore!