Fortnite offline nella mattinata di Mercoledì 27 Marzo: arriva l'Aggiornamento 8.20!

L'attesissimo Aggiornamento 8.20 di Fortnite si prepara ad esordire a breve: Epic Games ha annunciato la data e l'orario di pubblicazione previsto per il nuovo contenuto!

Come potete facilmente verificare nel cinguettio disponibile in calce, infatti, l'Account Twitter ufficiale di Fortnite ha da poco condiviso nuovi e precisi dettagli in merito. Il nuovo update del Battle Royale sarà dunque disponibile per tutti i videogiocatori a partire dal prossimo mercoledì 27 marzo. L'orario di pubblicazione previsto corrisponde alle ore 5 AM ET, equivalenti alle ore 10:00 del fuso orario italiano. A partire dalla data e l'orario indicati, Fortnite sarà offline, per consentire l'introduzione in-game apportate dall'aggiornamento 8.20. Tra queste ultime, troviamo la Modalità Pavimento di Lava, come ricordatoci dalle fiamme presenti nel cinguettio. Ad ora, non è noto quanto tempo sarà necessario per il completamente delle operazioni di update di Fortnite.



Numerose novità attendono quindi i videogiocatori attivi nel Battle Royale nel corso di questa settimana. In attesa di mercoledì, comunque, i misteri all'interno di Fornite non sembrano mancare. Lo strano Elicottero avvistato da più Utenti all'interno della mappa di gioco si è infatti nuovamente spostato e si trova ora presso Picco Polare. Alcuni indizi sembrano inoltre che il respawn in Fortnite potrebbe presto diventare realtà.