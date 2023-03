Fortnite offline non funziona il 10 marzo: che cosa sta succedendo?

Se state provando a giocare al Fortnite in questa piovosa mattinata di inizio marzo vi sarete accorti che i server di Fortnite non funzionano ma state tranquilli, non è colpa della vostra connessione: sono in corso le operazioni di manutenzione in vista dell'arrivo della Stagione 2.

Dalle 08:00 ora italiana di venerdì 10 marzo i server di Fortnite sono offline, gli sviluppatori hanno bisogno di tempo per le consuete operazioni di manutenzione che precedono il debutto della nuova stagione di Fortnite Capitolo 4.

Fortnite Mega debutterà nella tarda mattinata di oggi, i lavori sull'infrastruttura online dovrebbero durare circa due o tre ore, al termine delle manutenzione Fortnite tornerà online e sarà possibile giocare alla Stagione 2 del Capitolo 4, intitolata Mega e che porterà in dote tante novità.

E' stato confermato il crossover tra Fortnite e Attack on Titan, come sempre la nuova stagione porterà in dote anche un Pass della Battaglia ricco di contenuti tra cui sfide, skin ed eventi, il changelog con tutte le novità arriverà più avanti nel corso della mattinata, vi terremo aggiornati su tutti gli sviluppi. Fortnite Capitolo 4 Stagione 2 sembra avere tutte le carte in regola per garantire contenuti esplosivi ai giocatori del Battle Royale di Epic Games.