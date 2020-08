Fortnite offline non funziona: data e ora dell'aggiornamento 13.40 con le macchine

Manca davvero poco, pochissimo all'arrivo delle macchine in Fortnite: l'aggiornamento Joy Ride del 5 agosto introdurrà i veicoli, ma quando uscirà esattamente la patch e quando andranno offline i server? Facciamo chiarezza.

Fortnite sarà offline dalle 10:00 del mattino ora italiana di mercoledì 5 agosto, i server dovrebbero risultare inaccessibili per circa due ore, tempo necessario per portare a termine i lavori di manutenzione e preparare il gioco alla pubblicazione dell'aggiornamento 13.40, il quale è stato definito dagli sviluppatori "più corposo del solito" proprio a causa della grande novità che porta in dote, ovvero il debutto delle auto in Fortnite.

Al momento sono tre le auto confermate, denominate Whiplash, Mudflap e Islander Prevalent, tuttavia un leak ha già svelato l'arrivo di nuovi bolidi in Fortnite Battle Royale, sicuramente più tardi ne sapremo di più sugli effettivi piani di Epic per quanto riguarda il supporto alle auto. C'è anche chi ipotizza problemi con le macchine in Fortnite, trattandosi di una nuova funzionalità tutta da testare e collaudare, non è escluso che almeno inizialmente siano presenti problemi di bilanciamento.

A metà mattinata Epic dovrebbe diffondere il changelog dell'aggiornamento 13.40, solo allora scopriremo tutte le novità su questo update e sui nuovi contenuti di Fortnite.