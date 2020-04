Fortnite offline oggi 21 aprile, orario della manutenzione

Questa mattina Fortnite sarà offline per permettere a Epic Games di effettuare le consuete operazioni di manutenzione settimanale in vista dell'arrivo della patch 12.41 prevista per la giornata odierna.

A partire dalle 08:00 (ora italiana) e indicativamente per due ore non sarà possibile giocare a Fortnite ed accedere ai servizi correlati, fino al termine della manutenzione programmata. Seguendo un calendario ormai collaudato, Fortnite dovrebbe tornare online tra le 10:00 e le 12:00, salvo imprevisti, a metà mattinata inoltre gli sviluppatori dovrebbero pubblicare il changelog con le novità della patch.

Non sappiamo quali contenuti e migliorie porterà in dote l'aggiornamento 12.41, il quale dovrebbe preparare il terreno per l'evento Fortnite x Travis Scott in programma dal 24 al 26 aprile, un vero e proprio concerto denominato Astronomical a supporto dell'album Astroworld della star americana. Sicuramente vedremo a breve la skin Fortnite di Travis Scott già leakata dai dataminer, altri costumi dovrebbero debuttare con l'aggiornamento di oggi, ne sapremo di più nelle prossime ore.

L'evento dedicato a Travis Scott sembra destinato a catalizzare l'attenzione di tutto il mondo grazie all'enorme popolarità dell'artista, una delle celebrità più influenti degli ultimi cinque anni.