Fortnite offline, oggi il battle royale non funziona: arriva l'aggiornamento 21.50

Come promesso dal team di Epic Games, è ormai tempo di accogliere il nuovo aggiornamento 21.50 di Fortnite: Battaglia Reale, in dirittura di arrivo nel free to play.

L'appuntamento con la pubblicazione della patch è infatti attesa per la giornata di oggi, martedì 30 agosto 2022. Come di consueto, per consentire la corretta implementazione di tutte le novità in programma per l'isola di gioco, il team di sviluppo di Fortnite ha deciso di sospendere temporaneamente il funzionamento del battle royale. A partire dalle ore 10:00 di quest'oggi, dunque, non sarò possibile cimentarsi con le sfide del free to play. Già a partire dalle ore 9:30, inoltre, saranno progressivamente disabilitate le funzioni di matchmaking.



Mentre Fortnite: Battaglia Reale resterà offline, Epic Games provvederà ad aggiornare il titolo, introducendo i nuovi contenuti previsti per la versione 21.50 del gioco. Diverse le variazioni in-game in dirittura di arrivo. Con l'annuncio della patch, la software house ha infatti già confermato la rimozione della modalità Impostori di Fortnite, che ai tempi dell'annuncio aveva destato scalpore per la forte somiglianza con Among Us.



Epic Games non ha specificato l'orario in cui i server di Fortnite torneranno ad essere pienamente operativi, ma l'attesa in questi casi si attesta solitamente sulle poche ore, con il titolo che dovrebbe dunque tornare online nella tarda mattinata di oggi.